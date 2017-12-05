联合国：环境污染引起的抗生素耐药性威胁健康

（早报讯）联合国环境规划署4日发布最新报告说，因药物和特定化学品排放到环境中而导致的抗生素耐药性日益增加，是当前最令人担忧的健康威胁之一。

新华社报道，这份于联合国环境大会期间发布的《2017前沿报告》指出，当微生物进化为抵抗抗生素的新菌种时，就产生了抗生素耐药性。全球每年大约有70万人死于耐药性细菌感染，因为现有的抗生素及抗感染药物不能有效杀死耐药性病原体。

报告说，环境在抗生素耐药性的产生和蔓延方面起了推波助澜的作用。有明确证据表明，家庭和医院所排废水以及农业径流中包含各种抗菌物质，天然细菌群落与一同排出的耐药细菌直接接触，会推动细菌进化，产生更多耐药菌株。

报告说，污水处理设施不能除去所有抗生素和耐药细菌，可能会成为耐药性的热点地区。有证据表明，在邻近水产养殖、工业和市政排放的海水和沉积物中普遍存在多重耐药菌。

联合国环境规划署执行主任埃里克·索尔海姆说：“这一警告令人毛骨悚然：我们的无知和粗心大意会助长凶猛的超级细菌的发展。研究已明确表明，过去几十年来，不当使用抗生素或过量服用抗生素导致细菌对抗生素的抵抗力增强，但环境在抗药性的产生和传播中所起的作用却很少被关注。”

报告强调，要想解决问题就需先解决抗生素药物的随意使用和处置，并避免抗菌药物、相关污染物和耐药细菌被释放到环境中。

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