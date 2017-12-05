美司法部长称马国为盗贼统治最恶劣的例子

（早报讯）美国司法部去年7月发动充公行动后，马来西亚一夕间蒙上盗贼统治的恶名。如今，美国司法部长塞申斯再度点名马国乃“盗贼统治最恶劣的例子”。

“当今大马”网站报道，塞申斯昨天在华盛顿举行的“追讨资产国际论坛”致词时，表示美国致力于追讨贪腐资产。

“你们可能熟悉其中一些案例。例如，我们所冻结的35亿美元贪腐收益当中的近半，跟单一执法行动有关。那个行动涉及马来西亚主权财富基金‘一马公司’。该公司由马国政府所设立，以推广长期的经济发展，利惠马国人民。但据称，涉嫌贪腐的官员和同伙利用这些基金来奢华消费，包括在纽约和南加州购置2亿美元的房地产、买下1亿3000万美元的艺术品、1亿美元的美国音乐品牌。更不用说，购买一艘2亿6500万美元的游艇的事情了。”

塞申斯说：“总的来说，一马公司官员涉嫌洗白逾45亿美元的资金，而相关的洗钱网络复杂，包括黑交易和骗人的空壳公司，这些空壳公司在多个国家，包括在瑞士、新加坡、卢森堡和美国拥有众多的银行账户。这是盗贼统治的最恶劣例子。今天，美国司法部努力给这些骗局受害者一个公道。”

美国司法部共入禀3项民事诉讼，充公被指挪用一马公司款项购买的17亿美元资产。

其中一名被指从丑闻中受惠的人士为马国“一号官”（MO1），而首相署部长阿都拉曼达兰证实，首相纳吉就是“一号官”。但他说，诉讼案没直接点名纳吉，说明后者非被调查的对象。

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