美六岁童告诉圣诞老人：你不懂我的烦恼

（早报讯）来自美国弗吉尼亚州的一名6岁男孩在一封给圣诞老人的信中称，圣诞老人的生活是空洞无味的，圣诞老人也不知道他是否淘气或乖巧。

这个男孩的母亲莎拉·麦卡蒙（Sarah McCammon）星期天在推特上发布了题为《亲爱的圣诞老人》的信件。该信过后成为推特上受欢迎的贴文之一。

信中说：“我是为了班级才做这件事。我知道你没有任何坏孩子名单，也没有任何好孩子名单。还有你的生活是空洞无味的。你不知道我生活中的烦恼，再见。”

男孩在信件最后写上“爱你的”，但在署名的地方却拒绝表明身份，写上：“我不会告诉你我的名字。”

男孩的母亲麦卡蒙是一名电台记者。她说，她一直告诉自己的孩子，圣诞老人是一个“有趣的故事”，而送给他们圣诞礼物的其实是真实的人。

她通过电子邮件表示：“我们鼓励孩子们在学校不要说出有关圣诞老人的真相。

但是后来她的小儿子在学校被要求写信给圣诞老人。“所以他照做了。”

有些在推特上回复该贴文的人对这个男孩的智慧印象深刻，而另一些则表示关注。麦卡蒙显然为她的儿子感到骄傲，称这封信“很棒”。

麦卡蒙说：“我们的儿子很有创造力，有点早熟，我们熟知他的幽默感，所以觉得这封信很搞笑。”

即使如此，她和她的丈夫也对儿子提到的“烦恼”感到好奇。麦卡蒙说：“他说他是指他的哥哥。具体来说，我们认为他是指哥哥经常在电子游戏中击败他。”

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