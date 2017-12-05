雪苏丹：马哈迪怒火将烧毁国家

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪之前发表的“武吉斯人是海盗”的言论激怒了不少人，雪兰莪苏丹沙拉弗丁也因此两度批评马哈迪，并指马哈迪的怒火最终将烧毁马来西亚。

沙拉弗丁接受《星报》访问时说：“马哈迪是个充满愤怒的人，他的怒火会烧毁整个国家。”沙拉弗丁认为，马哈迪内心的自卑感令他成为无法接受比他优秀者。

马哈迪也是反对党土著团结党总主席。他今年10月14日在反对派希望联盟的“爱国锄盗”集会讥讽首相纳吉的祖辈“可能是迷航漂流到马来半岛的武吉斯海盗”，结果引起马来西亚及印度尼西亚武吉斯人不满，其中包括拥有武吉斯血统的雪兰莪与柔佛王室。

雪州苏丹沙拉弗丁及王室理事会谴责马哈迪，并要求警方援引煽动法令调查马哈迪。马哈迪过后否认侮辱武吉斯人，更没有诋毁马来王室是海盗后裔。他自称其言论只针对涉及一个马来西亚发展有限公司（1MDB）丑闻的纳吉。

沙拉弗丁告诉《星报》，马哈迪发表上述具有争议性言论后，至今都不曾向他道歉。“他（马哈迪）不曾道歉。”

至于马哈迪在1983年及1993年两次修宪削弱统治者权限，沙拉弗丁表示，他不曾因此而想要报复马哈迪。“不，我们不认同报复。全能的上苍会指引人们。我父母当时告诉我：现在是他的时代，以后会是我们的时代。”

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