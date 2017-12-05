美航天局延长空间站“充气房”工作寿命

（早报讯）美国航天局4日宣布，将国际空间站上“充气房”的工作寿命延长至少三年。

新华社报道，这个“充气房”的正式名称为“比格洛可展开活动模块”，去年4月搭乘商业货运飞船抵达空间站，后被安装到空间站“宁静”号节点舱上，并于去年5月底成功充气展开。目前宇航员已经进入这个“充气房”10次以上，开展测试数据采集工作。

按原计划，该“充气房”将在空间站上工作两年。但美国航天局4日发表声明说，已与研制“充气房”的比格洛航天公司签订合同，为该“充气房”增加存储能力，并将它的工作寿命延长至少三年。合同已于11月生效。

声明说，在这份新合同结束后，美国航天局可能会考虑再次延长“充气房”的工作寿命，也可能考虑把它从空间站上抛掉。

今后一段时间，“充气房”除了继续作为技术演示平台外，还将变成储藏室，存放多达130个空间站货运转运袋，同时可以使空间站其他舱段空出0.53立方米的研究用空间。

“充气房”充气后的内部空间为16立方米，大小接近一个小型卧室。美国航天局说，初步研究显示，该模块的抗太空垃圾性能符合设计预期。

该机构认为，延长这个“充气房”的工作寿命，有助收集更多关于它的结构完整性、热稳定性的数据，以及防范太空垃圾、辐射和微生物生长的性能数据，加深对近地轨道上的可扩展太空栖息地技术的了解，这些知识可应用于未来的人类探索任务。

比格洛航天公司将“比格洛可展开活动模块”视为未来人类探索深空的栖息地雏形。该公司最近宣布，将在2022年的年底前把一个充气式模块安置到月球轨道上，充当“月球航空站”。

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