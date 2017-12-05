六名前加泰官员获保释 前副主席续收押

（早报讯）西班牙最高法院4日裁定，涉嫌叛乱的六名加泰罗尼亚自治区前内阁部长各以10万欧元（约16万新元）获准保释，但加泰前副主席洪克拉斯、另一名部长及两名独派领袖的保释申请被驳回。

大公报引述路透社报道说，西班牙法官表示，裁定继续收押的上述人士若获得保释，他们或会参加本月21日的加泰地方选举，届时他们很可能再有违法行为。

另外，比利时布鲁塞尔法院将于下周四（14日）决定，是否将加泰前主席普伊格德蒙特与四名加泰前政府官员引渡回西班牙。不过，就算到时裁定遣返，这五人仍可提出上诉。

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