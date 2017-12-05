日本新海洋基本计划将写入印度太平洋战略

（早报讯）日本政府基本决定在明年春季修订的新一期海洋基本计划中，写入首相安倍晋三提出的“自由开放的印度太平洋战略”，从专属经济区（EEZ）进行海底资源开发等立足经济的2013年制定的现计划转移重心。

新计划重点还将放在确保日本海上通道安全、保护边境离岛，着重强调安全保障领域，抗衡加强海洋活动的中国。

共同社报道，政府相关人士5日透露了上述消息。

新计划相关的专家会议将汇总要求海洋政策重视安保领域的意见书，于近期向安倍提出建议。新计划将成为自2018年度起五年内的海洋政策指导方针，但现计划中未达成的项目不少，实效性或将成为课题。

日本政府基于2007年施行的《海洋基本法》，2008年制定了海洋基本计划，之后大致每5年进行修订。相关人士透露，新计划将写入基于印度太平洋战略争取依据“法治”构建海洋秩序，强调通过向亚细安成员国及东非各国出口港口基础设施等，提高日本的影响力。

鉴于中国船只不断驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边日本领海，日本将继续强化海上保安厅态势。作为日本领海及EEZ基点的边境离岛保护措施，还将写入努力振兴有人岛产业、维持人口的决心。

新计划同时提及参与因连接欧洲和亚洲的新航路而备受瞩目的北极圈，有意提出在围绕环境调查及资源开发等的国际规则制定上发挥主导作用。

印度太平洋战略以东亚至非洲地区为对象，也有抗衡中国推进的“一带一路”经济带构想的目的。

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