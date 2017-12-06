北约加强与欧盟的军事合作

（早报讯）北约成员国外长5日在布鲁塞尔举行会议，决定进一步加强与欧盟合作，提升军事机动能力以及反恐等方面的协作水平。

北约秘书长斯托尔滕贝格说，北约与欧盟在2016年7月签署了加强合作的联合声明，随后双方采取了42项具体措施。北约与欧盟一直在努力落实这些措施，在应对混合战争威胁、网络安全、海上安全行动等合作上取得进展。

斯托尔滕贝格说，军队和装备的快速机动对于安全至关重要，这意味着需要简化过境手续、充足的运输条件，以及强大的基础设施。北约和欧盟将在军事机动能力建设方面开展具体合作。

他说，北约和欧盟还将加强反恐信息交流，以及协调彼此对伙伴国家反恐的支援，并强化女性在和平与安全中的作用。

斯托尔滕贝格还说，欧盟日前深化防务合作等举措有助于欧盟国家国防开支的增加和军事现代化，也有利于跨大西洋盟友公平分担军费。他强调欧盟防务建设与北约的互补性，并指出“北约仍然是欧洲集体防御的基石”。

近一段时间以来，欧盟加快自我防务建设的步伐。

23个欧盟国家的外长和防长上个月在欧盟外长理事会期间签署一项联合协议，达成在防务领域的“永久结构性合作”，开启欧洲防务合作的新篇章。

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