研究：减重有助缓解2型糖尿病

（早报讯）英国知名科研期刊《柳叶刀》5日发表的一项临床试验结果显示，减轻体重有助缓解2型糖尿病患者的病情。

2型糖尿病也称成人发病型糖尿病。流行病学研究显示，肥胖、高热量饮食、体力活动不足等是导致2型糖尿病最主要的环境因素，高血压、血脂异常等也会增加患病风险。

英国格拉斯哥大学和纽卡斯尔大学学者领衔的团队开展了这项名为“糖尿病缓解临床试验”的研究。他们在英国招募了近300名患者参与试验，其中一半接受常规的糖尿病护理，另一半则参加结合体重控制项目的基础护理，这包括持续三至五个月的低热量饮食。

结果显示，一段时间后，那些体重减少15公斤或更多的病患中，86%的2型糖尿病症状得到缓解；减少10到15公斤的病患中，57%得到缓解；即便只是减少5到10公斤的人群中，这一比例也达到34%。相比之下，接受常规护理的那一组病患里，这一比例只有4%。

研究人员认为，这表明2型糖尿病症状的缓解与体重减轻程度具有密切关系。

报告主要作者、纽卡斯尔大学教授泰勒说，体重下降会减少肝脏和胰脏中的脂肪，促使这些器官的正常功能逐步恢复。此外，体重下降不但可以缓解2型糖尿病病情，如果减重程度足够，还可以延长缓解效果。

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