调查：亚洲比欧美更不放心福岛县产食品

（早报讯）东京大学和福岛大学5日公布了关于福岛核事故造成形象受损的国内外意识调查结果。调查显示对于福岛县产的食品，在海外亚洲地区的担忧强于欧美，而在日本国内感到抵触的人则逐年减少。

共同社报道，开展调查的东京大学特聘副教授关谷直也（灾害信息论）分析指出“在海外，对福岛县的印象仍未从核事故刚发生后实现改善”。他指出要消除担忧，“需要广泛告知建立了对食品中是否含有放射性物质的检查机制以及检查的结果”。

该调查今年2月在网上实施，对象是包括日本在内的亚洲和欧美10个国家和地区的大城市居民共3000人。

回答“不放心福岛县产的农产品”的受访者比例方面，台湾高达81.0%，居于首位；其后是韩国69.3%，中国大陆66.3%，与美国的35.7%、英国的29.3%等相比，亚洲的担忧更为强烈。日本国内为30.3%。福岛县产的海产品和饮用水也存在亚洲的抵触感强于欧美的倾向。

日本国内回答“积极避免福岛县产”的比例在2013年的调查中，福岛县民为28.0%，县外民众为28.1%，但今年分别减少到了12.0%和19.8%。

欧盟1日放宽了在福岛核事故后采取的日本食品进口限制。但在日本农林水产品出口额中居前的香港、美国、中国大陆、台湾及韩国等仍未解除对部分地区的进口禁令。

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