美研究为宇航服装上“带我回家”按钮

（早报讯）对任何宇航员来说，在太空行走任务中“搁浅”都是一件可怕的事。现在，美国研究人员正在研究一种“带我回家”按钮，只要启动它，宇航服就将自动把宇航员带回安全目的地。

新华社报道，美国国家航空航天局目前采取多种措施，保证宇航员在太空行走过程中的安全，其中一种措施是把一条绳子系在宇航员的身上。即便这条绳子意外断了，宇航员身上还背着一个喷气背包，里面充满压缩气体，启动这个背包就可引导宇航员返回飞船或国际空间站。

美国德雷珀公司近日发表声明说，喷气背包完全依赖手动操作，在紧急情况下启动背包对宇航员而言可能是一个挑战，为此他们提出了一种“带我回家”的自动导航解决方案。该按钮可以由宇航员、空间站内的宇航员或者地面控制中心启动，保证宇航员安全回归。

研制这个按钮需攻克两大难关。首先是导航系统，必须在没有全球定位系统（GPS）信号的太空环境中确定精准位置；其次是导引系统，要根据时间、氧耗量、安全性等需求计算出最佳回归路径，尽快把宇航员送回安全地点。

德雷珀公司太空系统主管西默斯·图伊说：“在太空，要给宇航员定向定位方向是一个挑战，因为那里没有重力，没有简单的办法来确定上和下，我们的技术通过保证宇航员的安全，提高任务的成功率。”

美国国家航空航天局为这项研究提供了资金支持。

根据德雷珀公司申请的专利，“带我回家”按钮也能与全球定位系统、视觉辅助导航等结合使用，应用在其他不同环境，比如帮助消防员在充满烟雾的房间里或者在深水里迷失方向的潜水员找出最佳逃生路径。

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