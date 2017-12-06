美国税改或使加州经济受冲击

（早报讯）由于劳动力紧张和有限的住房供应，美国加利福尼亚州经济正在放缓，而国会正在考虑的税改法案可能会进一步减缓该地区的经济发展势头。

这是加州大学洛杉矶分校安德森预测中心（Anderson Forecast）2017年最后一份季度报告所得出的结论。

美国桥报网引述安德森预测主管杰里·尼克斯伯格（Jerry Nickelsburg）说，税改法案可能会抑制房地产市场，威胁到该州的经济增长。

需求下降可能会导致房价有所下降，但是比起全国其他地方，加州房价依然保持高位。

房屋建设的许可证已经升至每年11.9万个单位，因为政府在可负担住房方面的举措，以及今年早些时候在森林大火中损失房屋的重建工作，这一数字将略有增加。但是，这还不足以让加州的房价降得足够低。

另外，一名来自北岭市（Northridge）的房产经纪公司所有人说，众参两院的税改提案对加州中产阶级来说是个坏消息。

在加州目前的税法下，对一个想要通过出售主要住所搬到第二处房子来缩小规模的家庭来说，在新房子里居住两年后可以享受税收减免。而新法案将这一年限提高到五年。

对未来七年里众多婴儿潮出生的一代人来说，这会对他们的退休计划产生很大的影响。

从就业方面来说，据安德森预测报告，今明后三年，加州就业增长率分别为1.2％、1.5％和1.1％。主要增长的行业为建筑、教育、医保、社会福利、休闲和酒店业等，而制造业、采矿业和伐木业的就业情况持续走低。

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