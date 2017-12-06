飞行员“拒载” 德遣返难民计划频搁浅

（早报讯）德国媒体报道，德国政府遣送难民的计划常常因飞行员“罢工”而搁浅。与此同时，被拒难民通过法律途径获得避难身份的案例在大幅上升。

德国之声中文网报道，德国联邦政府在回复政党提出的一项质询时称，德国政府的遣送难民任务有222次因飞行员拒绝飞行而搁浅。飞行员称，不参与“有争议的”遣返阿富汗被拒难民的飞行。

据统计，2017年1月至9月间，有大约85次搁浅的任务发生在汉莎航空公司及其子公司欧洲之翼，40次发生在杜塞尔多夫机场。杜塞尔多夫机场也是伴随遣返抗议最频繁的地方。取消此类航班最多的机场则是法兰克福机场，该机场取消了大约140次。

尽管遣送难民的数量在增加，但德国仍是大部分难民前往欧洲的首选地。2017年，德国处理的难民申请超过其他27个成员国的总和。根据欧盟统计局数据，2017年头6个月里，德国联邦移民与难民署审批了38万8201份难民申请。

在德国加大遣返力度的同时，难民诉诸法律途径争取避难身份的案例也在明显增多。今年头半年里，德国联邦移民与难民署拒绝的案子中，几乎每两起里就有一起的申请人入禀法庭，比2016年整年的该数据高出一倍。而在其中四分之一的案子中，难民申请人获胜。

为减少难民诉讼案，加速遣返难民，德国联邦政府计划明年2月开启一项新政策，被拒难民若自愿返乡，可获得最多3000欧元（约4770新元）的返乡费。

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