土壤日： 粮农组织发布土壤碳储量图

（早报讯） 联合国粮食及农业组织在12月5日的“世界土壤日”发布了迄今最全面的全球土壤碳储量图，提出了全球三分之一的土壤退化的问题，并强调保护和增加土壤的碳储量对于粮食生产和减缓气候变化至关重要。

粮农组织指出，土壤有机质以碳为主要成分，它对于土壤的健康和肥力、水分渗透和保留，以及粮食生产而言至关重要。土壤作为全球最大的陆地碳汇系统，其养护和恢复对实现可持续农业和减缓气候变化必不可少。

粮农组织发布的全球土壤有机碳储量图标示了地表以下30厘米范围内所储存的土壤有机碳，揭示了需要保护的碳储量较高的自然区域以及那些有可能进一步封存碳的地区。

根据碳储存图，地表以下30厘米范围内含有约6800亿吨碳 - 几乎是大气中的两倍，也大大高于全球植被中储存的5600亿吨碳。

但全球有三分之一的土壤出现了退化，已经促使碳大量释放到大气中。恢复这些土壤最高可使大气中的碳含量降低630亿吨，大大减少气候变化的影响。

在5日于粮农组织罗马总部举行的庆祝仪式上，阿根廷直接种植生产者协会（AAPRESID）获颁2017年“格林卡世界土壤奖”。此奖表彰其通过防治土壤侵蚀，致力在实地推行可持续土壤管理做法，为南美洲和全球的粮食安全作出了直接贡献。

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