美承认耶路撒冷为以色列首都 巴勒斯坦抗议

（早报讯）美国总统特朗普周三（6日）打破美国数十年来的谨慎政策，承认耶路撒冷为以色列首都，并要求美国务院启动美国驻以色列使馆搬迁计划。以色列对此表示赞扬，但巴勒斯坦感到强烈不满，中东国家也警告此举将引发广泛动乱。

特朗普周三在白宫宣布：“我认为现在是时候正式承认耶路撒冷为以色列首都了。”

他认为，这是一件“早就该做”的事情，此举符合美国的最大利益。特朗普称，虽然各方在耶路撒冷地位问题上持不同看法，但这座圣城事实上已经成为以色列首都。他说：“现实就是如此。”

特朗普强调，这一决定并不意味着美国不再支持以巴进行和平谈判，美国将支持以“两国方案”解决以巴问题。他说，美国对于耶路撒冷边界问题不持立场，这将由以巴双方通过谈判解决。

对于中东和平进程的前景，特朗普表示，美国期待以巴能够达成一个持久的和平协定，美国将为此做出努力。他还表示，副总统彭斯将于近期前往中东地区。

特朗普称，他已要求美国务院启动使馆搬迁计划，着手规划、建造以及施工等事项。他说，新的美国驻以色列使馆完工后将为和平做出更大贡献。

美国务卿蒂勒森过后表示，美国务院将依照美国国会1995年通过“耶路撒冷使馆法案”将使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。

根据“耶路撒冷使馆法案”，美国应于1999年5月31日将使馆迁往耶路撒冷，但法案允许美国总统出于国家安全利益考虑推迟迁馆。

美国媒体普遍认为，特朗普此番表态兑现了他在竞选时的承诺，并就此成为首位正式承认耶路撒冷为以色列首都的美国总统。

以色列总理内坦亚胡赞扬特朗普的宣布造就了“历史性的一天”，“朝和平迈出重要一步”。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯则指出，美国政府“选择违反所有国际与双边协议与决议，选择违反国际共识”。他说，此举将让“试图把本区域的冲突变为宗教战争的极端组织获益，这将让本区域……陷入国际斗争和无止境的战争”。

免费试阅14天