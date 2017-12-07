美承认耶路撒冷为以首都 各国多反对

（早报讯）美国总统特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，除以色列本身大声叫好外，世界各国，尤其是阿拉伯国家大都表示反对，认为这将在原本就动荡不安的中东地区引发更多动乱。

一向对美国友好的约旦指责特朗普违反对耶路撒冷的国际法，黎巴嫩则指责美国的决定是危险的，危害美国作为中东和平调停者的信誉。黎巴嫩总统指出，这将导致以巴和平进程倒退数十年，威胁区域乃至世界各地的稳定。

卡塔尔外长形容，特朗普的宣布“对所有寻求和平的人宣判了死刑”，导致局势“危险升级”。

首个在1979年与以色列达致阿拉伯和平协议的埃及，也反对美国将大使馆迁往耶路撒冷的计划，并指出特朗普此举未能改变耶路撒冷的法律状态。

土耳其形容特朗普的决定是“不负责任的”，土耳其外交部的声明说：“我们促请美国政府重新考虑这一错误的决定，这可能引发极为负面的后果。美方应避免采取未经考量的步骤，这将损害耶路撒冷的多元文化身份和历史地位。”

伊朗则“严厉谴责”特朗普的决定，并表示此举违反联合国决议案。

法国总马克龙说，他不支持特朗普“单方面”的决定，但呼吁各方冷静。他说：“这是令人遗憾的决定，法国不支持违反国际法和所有联合国安全理事会的决议。”

联合国秘书长古特雷斯则指出，以色列和巴勒斯坦之间的“两国方案”没有替代方案，耶路撒冷的最后地位应透过直接谈判解决。

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