普京：俄不阻止其运动员参加冬奥会

（早报讯）俄罗斯总统普京表示，俄罗斯不会阻止其运动员参加冬奥会。此前，国际奥林匹克委员会发现俄罗斯系统性操纵反禁药工作的证据后，决定禁止俄罗斯运动员参加2018年平昌冬季奥运会。

普京周三（6日）说，虽然俄罗斯运动员不获准以国家名义参赛，但他不会阻止运动员以中立身份参加平昌冬奥会。

普京当天在俄西部城市下诺夫哥罗德与高尔基汽车工厂的工人们见面时说，许多运动员的一生都奉献给了奥运事业。在职业生涯中，他们都在等待着每一次奥运会的开幕，“这对他们很重要”。如果俄罗斯运动员愿意以中立身份参赛，国家既不会禁止，也不会封堵，更不会制造种种条款加以阻挠。

普京表示，俄方现在正在研究国际奥委会的相关决定。他认为，俄罗斯运动员确实在兴奋剂问题上犯下了错误，但国际奥委会的相关做法也有失公平，在处理相关问题上不应采取在各项国际法规中都没有规定的“集体负责制”原则。

普京说，俄方目前不清楚该如何组织团体项目的比赛，例如队员使用何种标志等。同时，一些其他的问题也将伴随出现。

除了禁止俄罗斯代表团参赛以外，国际奥委会还对俄罗斯奥委会罚款1500万美元，俄罗斯奥委会主席也被停职。

俄罗斯可以拒绝接受国际奥委会的建议，即俄罗斯运动员可以不代表国家参赛，赛场也不奏俄罗斯国歌。不过，国际奥委会主席巴赫表示，那样做无济于事。

国际奥委会主席巴赫：“抵制奥运会从来就没有什么意义。其次，没有理由进行任何抵制，因为干净的俄罗斯运动员将有机会参加冬奥会。因此我希望这些运动员将把握机会并看到这个决定带给他们的巨大机会。”

免费试阅14天