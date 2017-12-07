加强应对朝威胁 日拟修改国家安保战略

（早报讯）日本政府消息人士透露，政府已开始研究明年修改外交与安保政策的综合性方针《国家安全保障战略》，以应对朝鲜核威胁。

共同社今天（7日）报道，日本政府2013年12月着眼于约10年的安保环境决定了战略，但为应对急剧扩大的朝鲜威胁，认为有必要尽快修改。

日本计划在明年下半年修改防卫力建设方针《防卫计划大纲》、以及制定2019年度以后的下期《中期防卫力整备计划》时反映新战略的内容。

该报道指出，修改作业将由日本国家安全保障会议（NSC）及外交和国防部主导。基于安保环境的急剧变化，新战略将写入进一步加强自卫队与美军的合作、扩充弹道导弹防御（BMD）等防御装备及技术合作，同时考虑优先提出加强日美两国针对朝鲜半岛突发事态的应对能力。

目前的安保战略就朝鲜核与导弹开发写入了“对于包含日本在内的地区安全的威胁将在本质上加深，对于整个国际社会而言是严峻课题”。

然而，由于朝鲜继续进行核试验及发射导弹、提升性能，日本政府内部认为“应更加明确事态已进入新阶段的危机感”的呼声日益强烈。

新战略还将提及首相安倍晋三提出、美国总统特朗普赞同的“自由开放的印度太平洋战略”。日本计划在新战略中表明这一方针，即通过包括澳大利亚、印度在内的四国，在西太平洋和印度洋推进广域安保合作；此举旨在制衡加强海洋活动的中国。

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