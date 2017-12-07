通俄门调查 小特朗普接受国会质询

（早报讯）美国总统特朗普竞选团队成员在去年大选期间疑似勾结莫斯科当局的“通俄门”调查日趋白热化。特朗普长子小特朗普（Donald Trump Jr）周三（6日）针对他与俄罗斯的接触接受国会闭门质询。

法新社报道，小特朗普于2016年6月总统选战期间，会见俄国律师维塞尔尼斯卡亚（Natalia Veselnitskaya），使他成为“通俄门”调查工作的关键人物。

他也曾于同年在不同场合会见俄政治人物托欣（Alexander Torshin）。由于托欣任职于俄罗斯中央银行，与总统普京往来密切，这让外界更放大审视小特朗普。

小特朗普周三从后门进出众议院情报委员会听审会，躲避媒体。

据众议院情报委员会民主党议员希夫透露，小特朗普回答了委员会成员的“大部分”问题，但拒绝透露他与父亲特朗普其中一段谈话的细节。当时，有关小特朗普在2016年6月与俄方接触的电邮曝光，小特朗普就此与父亲进行了讨论，但他以当时有律师同在房内，依据律师与客户间保密特权为由，拒绝透露谈话内容。

领导调查工作的共和党众议员科纳韦则指出，小特朗普回答了他的所有问题，他“一直都很合作”。

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