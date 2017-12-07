纳吉：巫统将执政千年 吁全力迎战大选

（早报讯）马来西亚巫统大会2017年巫统母体大会今日（7日）掀开序幕，巫统主席纳吉敦促代表们积极备战“终极选战”，更疾呼巫统将会执政多1000年。

当今大马报道，纳吉也说，来届大选是巫统与民行党王朝的对决，更警告若在野党入主布城，那么马来特权将消失殆尽。

本次巫统大会后将是第14届大选，纳吉今日在太子世界贸易中心发表政策讲词时表示，看到现场代表，深感自己并非独自一人迎战大选。

他说：“我身为巫统主席，不是独自一人，也代表我们台上的领导层也不孤单……如果没有你们的支持，坐在礼堂内铁杆巫统支持者，我们坐在台上的领导层还有何意义？”

他发出豪言：“如果这是党员和巫统支持者的精神，我深信，巫统会继续灿烂，继续治理马来西亚，不只是接下来的30年，还要执政多1000年！”

纳吉宣布，选战战火已经点燃，除非巫统在来届大选大胜，否则战火不会熄灭。

他朗诵一首马来诗歌，阐明无人能阻止巫统必胜决心。他说：“最重要的是……这一次选战为终极选战，我们会奋战到底！”

纳吉也强调，来届大选不是一般的大选，若在野党成功击败巫统，伊斯兰、王室和马来特权将不保，而马来民族将面临悲惨命运。

去年，纳吉在巫统大会上同样大抛马来民族主义论述，警告一旦民行党执政，自由主义将抬头，巫统捍卫的土著主权将消失殆尽。

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