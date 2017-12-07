中国镜头聚焦马国榴梿的成长故事

（早报讯）近年来，中国人民对马来西亚榴梿的兴趣越来越浓，为助人们开眼界，中国中央电视台及新华社记者于近期到马来西亚摄录榴梿的种植、生长、开花、结果、成熟、掉落的过程，榴梿的成长故事已通过网络直播，传遍中国大地。

中国中央电视台驻吉隆坡站首席记者梁慧日前接受《南洋商报》记者访问时，叙述他报道马来西亚榴梿生长有关的特写角度，从而了解马国榴梿市场的点点滴滴。

梁慧更透露，原本起初并不爱吃榴梿，而且闻到榴梿味道就受不了；可是，他来马生活后入乡随俗，吃榴梿吃上了瘾，而且爱不释手，足见果王魅力无法挡。

梁慧说，过去，中国人民吃的都是泰国榴梿，很多人不太了解马来西亚榴梿，约略知道有“猫山王”一个品种，其他都一无所知。

他指出，泰国榴梿口味清淡，马来西亚榴梿则味道浓烈，果肉饱满鲜美，口感特好。

梁慧透露，到马来西亚旅游的中国人所喜欢的配套还是到榴梿园参观榴梿树、榴梿花及榴梿生长过程。他相信，尝过马来西亚榴梿的人，都不会再满足于仅是品尝榴梿巧克力、榴梿冰淇淋。

活动上，东甲榴梿山庄负责人之一的凌运友，逐一介绍东甲盛产的逾十种榴梿。他希望中国榴梿饕客也能尝试接受其他品种的榴梿。

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