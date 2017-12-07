缅甸鸦片种植减25% 冲突地区仍是毒贩避风港

（早报讯）联合国毒品和犯罪问题办公室12月6日公布的一项调查显示，缅甸罂粟种植总面积已经在2017年显著减少，达到4万1000公顷，比2015年的5万5500公顷减少25%。

联合国毒品和犯罪问题办公室6日发布的“2017年缅甸鸦片调查”发现，东掸邦的罂粟种植面积下降幅度最大，下降了37%，南掸邦下降了29%。但报告还显示，虽然取得了一定的进展，但北掸邦和克钦邦的种植面积下降幅度还不到3%和7%，在当地仅减少了600公顷。

该报告重申了缅甸的冲突与鸦片之间的联系，而且叛乱活动活跃的不安全地区继续以与2015年的水平类似的规模种植和生产罂粟。

毒品和犯罪问题办公室缅甸国家负责人维斯特表示，缅甸已采取重要步骤解决鸦片种植问题，尤其是在南掸邦，他强调了种植可持续替代品的重要性。该办公室区域代表道格拉斯表示，只要掸邦和克钦邦的大部分地区仍然处于不稳定的局面，并不受缅甸当局控制，贩毒分子将继续逍遥法外。

报告指出，亚太地区毒品市场不断变化导致了鸦片种植面积的减少。近年来，鸦片和海洛因价格下降，东亚和东南亚大多数国家据称已经转向制造和贩卖合成毒品，尤其是冰毒。

毒品和犯罪问题办公室表示，目前缅甸当局仍有大量工作要做，来自国际社会的持续支持对其减少毒品种植至关重要。

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