通用电气能源部门重整 裁员万余

（早报讯）美国通用电气公司在其全球电力业务部门裁员1万2000人，这是这家工业巨头近期努力缩小规模、集中业务之举。

通用电气公司（General Electric Co）裁员的目标是于2018年节约10亿美元（13.49亿新元），公司预计化石燃料能源的需求将继续下滑。

路透社引述通用电气说：“包括燃气和燃煤在内的传统电力市场已经走软。”

劳工联盟6日证实了通用电气大规模裁员的传言，瑞士和德国的工作人员所受冲击最为重大。

通用电气能源部门负责人罗素·斯托克斯（Russell Stokes）说：“这一决定是痛苦的，但GE能源公司必须对电力市场的变化作出反应，这变化导致产品和服务大幅减少。”

彭博社引述知情人士称，裁员人数约占GE Power员工总数的18%，受影响的大多数是在美国以外的专业和生产人员。知情人士称，GE也在削减资本支出和研发支出，公司正勉力应对在燃气和燃煤发电市场急剧下滑的情况。

这一举措可能最早7日宣布，这将深化公司首席执行官约翰·法兰纳里（John Flannery）一系列削减成本的举措。法兰纳里自8月就职以来，已经缩减了公司飞机的使用，并推迟了新波士顿总部的工程。GE上个月曾表示，将削减季度股息并出售部分业务。GE股价今年累计下跌44% 。

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