大堡礁发现珊瑚新物种

（早报讯） 澳大利亚科考人员日前宣布，他们在世界最大的珊瑚礁群——大堡礁展开科学考察时，发现了新的珊瑚物种。

非营利科研组织“大堡礁遗产”的10名科研人员最近在大堡礁北部进行了考察，在那里发现有181种珊瑚生存，其中至少有一种是前所未知的新物种。出于保护考虑，考察点的具体位置并未公开。

考察队员韦龙说：“我们发现了一些此前没有记录显示生存在大堡礁的珊瑚种类，还发现了至少一种新的珊瑚物种。那里的鹿角珊瑚种类比我所见过的大堡礁任何地方都多，非常出乎我的意料。”

韦龙已对珊瑚种类进行50多年研究，目前世界上已知的珊瑚种类中许多都是他发现的。

这次科考的主要目的是搜索可以在日益恶化的环境中存活的“超级珊瑚”，取样并研究它们可以抵抗环境恶化的原因。

科考人员说，尽管此次考察点的情况良好，但大堡礁的整体情况却不容乐观，许多珊瑚已经白化。韦龙预测，如果不采取保护行动，以目前珊瑚的白化速度，大堡礁珊瑚将在15年内完全死亡。

珊瑚白化是指珊瑚颜色变白的现象。珊瑚本身是白色的，它的多彩颜色来自体内的共生海藻，这些海藻通过光合作用为珊瑚提供能量。近年来由于海洋温度升高，海藻数量减少，许多珊瑚逐渐白化死亡。

韦龙说，珊瑚白化的重要原因是人类排放温室气体引起的温室效应，如果人们加强应对气候变化，还有机会拯救大堡礁。

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