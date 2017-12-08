美国务院对全球美国人发出旅行警告

（早报讯） 美国国务院继总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都后，周四发出全球警告。

美国国务院的通告说：“美国政府在全球的设施提高戒备状态。这些设施可能会暂时关闭或定期中断对外服务，以便评估他们的安全措施。在这种情况下，美国使领馆将尽力为美国公民提供紧急服务。”

这份通告还敦促美国公民注意当地事态，和美国使领馆保持联系。

通告说：“鉴于恐怖袭击、政治动荡和暴力事件往往是突发的，强烈建议美国公民在旅行期间保持高度警觉，采取适当措施提高安全意识。除了恐怖袭击引起的关注之外，旅行者应对可能发生的政治动荡、暴力事件、示威和犯罪活动保持警觉。”

美国国务院列出的易受攻击的目标包括高调的活动、酒店、宗教场所、学校、公园、购物中心、机场和飞机。

通告列出的特别值得警惕的地方包括布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果、厄立特里亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、尼日利亚、索马里、苏丹、南苏丹、朝鲜、菲律宾、土耳其、乌克兰、阿尔及利亚、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦河西岸、约旦、黎巴嫩、利比亚、沙特阿拉伯、叙利亚、突尼斯、也门、阿富汗、孟加拉国、巴基斯坦、哥伦比亚、萨尔瓦多、海地、洪都拉斯、墨西哥和委内瑞拉。

据报道，美国上一次发出这样的警告是在2003年，当时伊拉克战争刚开始。美国国务院认为，卡伊达组织会马上对美国公民发动袭击。

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