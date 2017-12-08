以色列小镇遭火箭弹袭击 以军还击

（早报讯） 美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都后一天，以色列最接近加沙地带的斯代罗特镇遭受多枚由加沙发射的火箭弹攻击，以色列地方议会发出红色警戒讯号。

据报道，和加沙距离不足一公里的斯代罗特镇响起红色警号，表示城镇受到火箭攻击。以色列军方后来证实，有三枚火箭从加沙向斯代罗特镇发射，其中两枚无法进入以色列，结果在加沙地带坠落。第三枚火箭成功进入以色列，坠落在一个空旷地方。以军随即还击，声称成功攻击两个哈马斯在加沙的据点。

在特朗普宣布美国承认耶路撒冷为以色列首都后，以色列开始向约旦河西岸占领区部署增援部队。法新社引述军方7日发布的公告说：“在总参谋部完成局势评估工作后，军方决定在（约旦河西岸）地区增派数营部队，以及作战情报和领土防御兵员。”

同一天，巴勒斯坦人和以色列部队爆发冲突。俄罗斯卫星通讯社7日消息称，以色列国防军代表向该通讯社表示，巴勒斯坦人和以色列部队在约旦河西岸以及加沙地带的数个地区爆发冲突。

据报道，在伯利恒，以色列士兵发射水炮和催泪弹驱散人群。在加沙走廊则有示威者焚烧特朗普海报。有医护人员表示，至少31人被以军发射的炮火和橡胶子弹所伤。

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