巫统大会通过明年三高职不竞选

（早报讯）巫统全国代表大会一致通过主席、署理主席与“高级副主席”等高职明年党选时不竞选的提案，这显示首相及巫统主席纳吉为首的领导层的党内地位十分稳固。

巫统主席与署理主席党选时是否竞选，向来是党主席威望及党内和谐的重要象征。例如上届2013年9与的党选，党主席纳吉与署理主席慕尤丁就互相提名对方继续任职，两人过后也顺利蝉联。

大会今天通过这项提案后，纳吉与副首相及巫统副主席阿末扎希等台上领袖都高举双手展示团结，中央代表则高喊“巫统万岁”。逾10名各州代表参与党主席政策演词辩论时，都表态支持纳吉及阿末扎希继续担任主席和署理主席。

巫统副主席阿末扎希及希山慕丁过后联合召开记者会时，阿末扎希说，大会前天也议决希山慕丁将在明年的党选中连任。“副主席职有三个名额，但目前只有一人就任。我们因此议决这个如同‘高级副主席’的职位，应该保留给希山慕丁。”

巫统2013年党选后，纳吉顺利连任巫统主席，慕尤丁则担任署理主席，三名副主席则是阿末扎希、希山慕丁与沙菲益。巫统去年开除慕尤丁与沙菲益后，巫统最高理事会随即委任阿末扎希为代署理主席。一旦阿末扎希正式升任署理主席，巫统就会出现两名副主席空缺。

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