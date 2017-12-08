雪大臣：挑战选区重划案将上诉

（早报讯）雪兰莪州务大臣阿兹敏今天表示，吉隆坡高等法庭昨天虽判雪州政府挑战选举委员会选区重划败诉，但法官却鼓励雪州政府上诉，这证明高庭也认同选委会完全不透明。

据《东方日报》报道，马来西亚选委会去年9月15日发佈时隔13年的选区重划和改名通令，却遭到朝野政党强烈批评。选委会除了新增13个沙巴州议席，还为12个国会议席和34个州议席改名，并有有113个国州议席的选民“大搬家”而引起强烈反弹。

雪州政府是去年10月19日入稟司法审核申请，挑战选委会对雪州进行的选区重划。雪州政府指选委会的做法违反联邦宪法精神、没有採用最新选名册、选民资料不齐全和没有提供详细信息，因此要求法庭宣判选委会的重划选区建议无效。

吉隆坡高庭法官阿兹祖昨天驳回雪州政府上述司法审核申请。他说，法庭无权审理这宗司法审核申请，因为执行选区重划是立法机构的权限，任何司法介入都將违反三权分立原则。

阿兹敏今天发布声明表示，若选委会主席莫哈末哈欣前天昨天和他一样到法庭聆听判决，就将明显感受到法庭将选委会视为不透明的政府单位。

他说：“我听到法官坦承其判决和上诉庭判决有关，也明确提及选委会没有达到国际透明标准，包括无法回应我们提及的选区重划乱象，因此鼓励我们上诉。”

阿兹敏说：“我也亲见法官批准我们的暂缓令申请后，选委会律师愤而摔门。”他强调，前天的判决不符合雪州政府的意愿，也无法改变选委会的操作方式，但选委会主席必须了解，选委会还有很大的进步空间，才能让马来西亚出现真正公平和自由的选举。“雪州政府为了达到这个目标而将继续上诉。”

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