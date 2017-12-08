（早报讯）韩联社引述来自韩国军方的消息说，韩美空军的“警戒王牌”联合演习于8日如期结束。共有230多架军机参加为期5天的联合空演，来自美国和日本的军机将在演习过后陆续返回基地。

报道说，今年恰逢朝鲜核导威胁加剧，美国空军又出动6架F-22“猛禽”战斗机、18架F-35“闪电II”战斗机，使其重要性得以凸显。而20多架美军隐形战机扎堆飞临韩半岛尚属首次，被视为抗衡朝核导弹威胁的高强度武力示威。

有舆论猜测，朝鲜领袖金正恩日前到紧邻中国的两江道三池渊内陆腹地视察，是因为对能够突破朝鲜防空网的“猛禽”、“闪电II”战机有所忌惮。美军还在6日至7日一连两天向半岛上空出动部署于关岛的B-1B“枪骑兵”远程战略轰炸机，进一步加大对朝鲜的军事压力。

报道指出，韩美空军依据联合作战计划贴近实战、不分昼夜地实施了一举清除700多个关键目标的演练。两军重点演练截击来袭敌机、精确打击导弹发射车等核导目标，并进行了针对朝军前线远程炮地和海上渗透特种部队的训练。

约三周前，美军派三艘核航母抵近半岛东岸实施大规模海上演习。有分析称，美国认定朝鲜核导威胁已经达到危险水位，释放出全面加强对朝军事施压的信号。

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