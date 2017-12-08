秘鲁队长格雷罗药检不过关遭禁赛一年 无缘明年世杯正赛

秘鲁国家足球队队长格雷罗（Guerrero）因为药检不过关，被禁赛一年，将无缘出征明年的俄罗斯世界杯正赛。

国际足总纪律委员会今天发表声明宣布上述决定。他们在声明中说，在今年10月5日客场对阵阿根廷的世界杯南美洲区外围赛后，格雷罗已经因为无法通过药检，被令暂时禁赛。药检测试结果显示，格雷罗体内含有可卡因代谢物苯甲酰芽子碱（cocaine metabolite benzoylecgonine）的禁药成分，这种禁药在今年列入世界反兴奋剂机构的禁药名单。根据条规，格雷罗将在一年内无法参加所有国际和国内比赛，包括正式比赛和热身赛。

曾德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）效力的格雷罗因为暂时禁赛，无缘出战秘鲁与新西兰的洲际附加赛两回合战役。不过，秘鲁随后成功战胜新西兰，自1982年以来首次打入世杯正赛。

明年就将34岁的格雷从2004年开始代表秘鲁国家队出战，迄今为止已出场83次攻入32球。这名秘鲁国家队历史头号射脚曾在2011年和2015年，两次帮助球队获得美洲杯季军，并荣获这两届赛会金靴奖。格雷罗目前是巴西球会弗拉门戈（Flamengo）球员，迄今已为球队攻入42球。

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