日欧EPA预计明年签署后年生效

（早报讯）日本与欧盟8日达成经济伙伴关系协定（EPA），双方在相互撤销或下调进口商品关税及知识产权规则等大部分领域达成了协议，将写入协定并在2018年夏季前后签署，力争2019年使主要部分生效。

共同社报道，日本首相安倍晋三和欧盟委员会主席容克在电话会谈中确认并宣布了此事。关于投资的企业和国家之间的争端解决程序，双方在7月达成框架协议后也未能弥合分歧，将剥离出来作为其他协定继续磋商。

报道说，如果协定生效，占全球国内生产总值（GDP）约三成的巨大经济圈将诞生。葡萄酒、奶酪等欧盟传统产品将更贴近人们的生活。日欧希望搞活贸易和投资，取得遏制在全球抬头的保护主义的效果。

安倍强调：“日本和欧盟将携手建立基于自由公正规则的经济圈。”

据悉，协定生效后，双方将立即或分阶段取消大部分关税。日本的关税撤销率占总体品种的94%，农林水产品为82%。欧盟产品中的猪肉、意面、小食品等的价格也有望下降。另一方面，日本国内的农户及生产者将不得不应对与欧盟产品的价格竞争。

今年7月，安倍与欧洲理事会主席图斯克等代表宣布达成了日欧EPA框架协议。双方于本月5日起在比利时首都布鲁塞尔举行首席谈判代表会议，敲定了投资领域的内容及细节。

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