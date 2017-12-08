钟万学入选2017全球百大思想家

（早报讯）美国《外交政策》杂志公布2017年百名全球思想家名单，被控亵渎宗教罪成坐牢的印度尼西亚雅加达前特区首长钟万学，因对抗在印尼蔓延的伊斯兰基本教义派，被视为是印尼多元种族及宗教文化的象征而入选。

《东方日报》报道，根据《外交政策》，在穆斯林占多数的印尼，言词犀利、拥有华裔血统和信奉基督教的钟万学并不是典型的政治人物。起初，这些独特性有利于钟万学，但后来这些差异与日益强大的强硬派伊斯兰组织产生冲突。

钟万学因在竞选演说中提及一句《可兰经》经文，认为是对手利用宗教影响政治“愚弄”大众，结果引发强硬派穆斯林团体指责他“侮辱《可兰经》”。大批穆斯林发动数波示威活动，钟万学也因此陷入亵渎宗教案官司；随后，他在雅加达首长选举中落败，并被法庭定罪而被判坐牢两年。

《外交政策》指出，钟万学被判刑获得全球的同情，也有不少印尼人希望钟万学的遭遇能对印尼产生积极影响。

据报道，钟万学不是唯一列入《外交政策》杂志全球百大思想家的印尼人。在他之前，现任总统佐科也于2013年被选为全球百大思想家。

钟万学担任雅加达首长期间，推动多项改革，包括拆除红灯区、整治河川抗洪防灾、推动穷人看病免费的健保卡，以及助学扶贫的智慧卡、兴建延宕多年的首都捷运、改革官僚体系等，深获民众好评。

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