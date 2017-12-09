联合国维和部队在刚果民主共和国遇袭 15名维和军人丧命

联合国行动与危机中心主任伊恩·辛克莱（8日）在纽约联合国总部通报称，联合国驻刚果民主共和国维和部队当地时间（7日）夜间遭遇袭击，目前已有15名维和士兵死亡，53人受伤，3人在战斗中下落不明。

辛克莱说，袭击发生在刚果民主共和国东部北基伍省。当天黄昏时分，武装分子对当地一座维和部队行动基地发动袭击，维和部队及刚果民主共和国武装部队同袭击者进行激烈交火，战斗持续约三个小时。袭击者疑似非法武装“民主力量同盟”。

辛克莱称，目前增援部队已抵达现场并开始搜救失踪人员，伤员的撤离工作仍在进行中。另有媒体报道称，战斗中还有5名刚果民主共和国军人死亡。辛克莱表示，目前伤亡数据只是初步统计，刚果民主共和国武装部队的准确伤亡数字仍有待确认，维和部队的伤亡数字也有可能变化。

联合国秘书长古特雷斯当天发表声明对这一事件进行强烈谴责。他表示，这起事件是联合国维和人员近期遭遇的最严重一次袭击，这些针对联合国维和人员的蓄意攻击构成战争罪，是不可接受的。他呼吁刚果民主共和国当局抓紧调查这起袭击事件，迅速将肇事者绳之以法，同时强调无论这类袭击发生在何处，都必须对肇事者追究责任。

古特雷斯指出，维和人员在全世界范围内冒着生命危险维护和平、保护平民，这起袭击事件再次体现了维和部队在维护全球和平中所做出的巨大牺牲。

此前，北基伍省10月9日曾发生一起针对维和部队营地的袭击事件，导致2名维和军人死亡，12名维和军人受伤。刚果民主共和国东部地区有许多武装组织盘踞，安全局势近期不断恶化。联合国相关统计显示，2016年以来这一地区的武装冲突已经导致数千平民丧生。

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