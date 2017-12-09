美奥委员会：按计划参加平昌冬奥会

美国政府官员过去两天的表态引发外界猜测，推测美国代表团可能缺席明年2月在韩国平昌市举行的冬季奥运会。美国奥林匹克委员会发表声明说，将按计划参加平昌冬奥会。

这场风波始于美国常驻联合国代表黑莉的言论。黑莉（6日）接受美国福克斯新闻频道采访，就美国代表团在朝鲜半岛局势高度紧张之时前往平昌参赛是否安全的问题时回答说：“我们将不得不讨论这一议题。”

在问及美国代表团是否肯定参赛？黑莉表示：“这个问题待定。我认为，这取决于这个国家（韩国）届时的局势。事态每天变化，我们必须密切关注。”

白宫发言人桑德斯（7日）的表态加剧了猜测。她在当天例行记者会上针对黑莉的言论回应说：“还没有作

出正式决定。一旦作出决定，我们会告诉大家。”

平昌冬奥会和冬残奥会定于明年2月开幕，场馆距离朝鲜半岛军事分界线大约80公里。

与官方模棱两可的态度相反，美国奥委会（8日）确认，美国代表团参赛计划现阶段没有改变。

美国奥委会总裁布莱克曼说：“我从未收到任何运动员或是赞助商关于此事的意见。所有人都相信，我们将出征这项四年一度的体育盛会。我们将像其他近100个国家一样亮相平昌，并期待这项赛事的到来。除非出现无法避免的情况，我们将如期赴会。”

美国奥委会发言人琼斯在声明中说：“我们内部或与政府相关部门没有讨论过不参加2018年冬奥会及冬残奥会。安全是每一届奥运赛事都面临的议题，本届冬奥会及冬残奥会也不例外。美国奥委会将继续与美国政府部门合作，确保美国运动员安全。”

免费试阅14天