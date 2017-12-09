美国务卿：耶路撒冷的最终地位将由巴以双方决定

美国国务卿蒂勒森表示，耶路撒冷的最终地位以及边界问题将由争议方巴勒斯坦和以色列决定。

美国总统特朗普（6日）宣布，承认耶路撒冷为以色列首都，并签署文件，要求将驻以色列使馆搬迁至耶路撒冷。以色列对此反应积极，包括巴勒斯坦和中东国家在内的世界许多国家对此感到强烈不满。

据外媒报道，蒂勒森说：“总统宣布决定承认耶路撒冷是以色列首都，指示国务院将驻以使馆迁至耶路撒冷，这些都不能决定耶路撒冷的最终地位。我认为，总统明确表明，耶路撒冷的最终地位以及边界问题，将由争议双方通过谈判解决。”

蒂勒森指出，美国驻以使馆的搬迁工作可能要耗时超过一年。他说：“需要获得土地，制定施工计划，获得所有必须的许可，然后才是修建使馆。所以，这不是今年或是明年能完成的。”

对此，巴勒斯坦驻俄大使表示，只要特朗普有关耶路撒冷的决定不撤销，巴勒斯坦就不打算与美国举行谈判。

耶路撒冷问题是阻碍巴勒斯坦和以色列和平进程的症结之一。以色列在1967年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久、不可分割的首都”，巴方则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。

报道指出，国际社会不承认以色列的吞并行为，并认为该市地位是中东冲突的中心问题之一，应该与对东耶路撒冷有诉求的巴勒斯坦人协商解决。因此，所有外国使馆均位于特拉维夫。

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