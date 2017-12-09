安倍：拟筹委会确保天皇退位做到万无一失

日本政府（8日）在内阁会议上正式决定了规定天皇退位日为2019年4月30日的政令，计划明年1月成立以官房长官菅义伟为首的筹备组织，梳理有关退位仪式及皇太子“即位之礼”的课题。

围绕退位仪式，日本政府将探索不与《宪法》规定禁止天皇参与政治和政教分离原则相抵触的形式。日本首相安倍晋三表示，“将为顺利实现退位与即位做到万无一失”。

据悉，筹备组织计划由官房副长官杉田和博统辖实际事务，由宫内厅、警察厅和内阁府等的干部参加。该组织将在研究截至江户时代的退位仪式的同时，力争敲定符合现行《宪法》象征天皇制的形式。

此外，对于仪式可否被定位为宪法上的国事行为也将展开讨论。有意见认为，由于宪法规定天皇禁止参与政治，因此实际仪式中将避免天皇自己表明退位意向的做法。

报道称，“即位之礼”将参考1990年11月的天皇即位仪式。从财政角度出发，缩小规模和节约经费也是课题。

关于皇太子即位的2019年5月1日定为节日还是假日，也将展开讨论。如果规定为节日，那么按照《节日法》规定，4月27日起将迎来十连休。政府内部有较强呼声指出“将提升庆祝氛围”(官邸消息人士语)，认为应当予以实现。

另一方面，对于当今天皇生日12月23日是否以节日形式予以保留，也将展开协调。此外，还将讨论新年号的公布时期、天皇退位成为“上皇”之后的住所。

关于实现稳定的皇位继承，以及创设女性皇族结婚后也留在皇室内的“女性宫家”制度，则不属于1月成立的筹备组织的讨论对象。日本政府计划在2019年5月1日新天皇即位后启动全面讨论。

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