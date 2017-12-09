印尼：若不行动 2030年雅加达将沉没

（早报讯）印尼国家发展规划部部长班邦说，雅加达陆地逐年下沉，如果不立即兴建雅加达大海堤及采取相关挽救措施，雅加达将于2030年沉没。

据中央社报道，“气候变迁脆弱指数”（Climate Change Vulnerability Index）报告指出，随着海平面日益上升，最快到2030年，印尼首都雅加达的苏卡诺哈达国际机场将会陷入水中，外围地区会变成湖泊。

世界银行也曾警告，雅加达正在下沉，如果印尼当局再不采取行动，这个拥有1200万人口的沿海城市，将于2025年后逐渐被海水淹没。

班邦周五（8日）与雅加达副省长桑迪阿加视察雅加达卡里布鲁（Kalibaru）一带海堤工程建设进展。

班邦说，大家可以看看不久前发生在新河口（Muara Baru）的水灾，当地的确发生陆地下陷的情形。新河口地区每年土地下陷12公分，雅加达其他地区则是平均每年下陷7公分。

他指出，如果不做任何挽救措施，到了2030年，雅加达北区的海水将会涌入雅加达，雅加达南部山区的雨水也会引发水患，雅加达将会沉没。

班邦分析，雅加达居民过度使用地下水是造成雅加达陆地下陷的原因，而这是可以避免的，雅加达民众应该要有干净水源的替代选项。

班邦敦促桑迪阿加及雅加达省政府关注雅加达净水及污水处理设施，避免雅加达陆地下沉情形恶化。

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