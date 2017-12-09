土法总统试图说服美国撤回耶城决定

（早报讯）土耳其总统府消息人士透露，总统埃尔多安和法国总统马克龙会携手合作，一起说服美国总统特朗普检讨承认耶路撒冷为以色列首都的决定。

路透社9日引述消息人士报道说，埃尔多安和马克龙当天进行了电话会谈，两人都同意，美国的这项决定会对区域造成不安，因此土法两国将致力让华盛顿撤回有关决定。

消息人士指出，埃尔多安当天也就此课题，与哈萨克斯坦、黎巴嫩及阿塞拜疆的领导人通电话。埃尔多安曾在特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都当天，呼吁伊斯兰合作组织成员下周到土耳其召开紧急会议，共商对策。

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