印尼数千人抗议特朗普耶路撒冷决定

（早报讯）印度尼西亚媒体援引警方消息报道，约6000人今日聚集在美国驻雅加达大使馆附近，抗议美国总统特朗普承认耶路撒冷是以色列首都的决定。

据中通社报道，抗议活动的组织方包括印尼繁荣正义党。另一群抗议者聚集在位于雅加达最繁华街道的医院附近。抗议者持印尼和巴勒斯坦国旗及标语，上面写着“请解放巴勒斯坦”和“我们在这里支持巴勒斯坦”。

12月6日，美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并签署文件要求将驻以色列使馆搬迁至耶路撒冷。以色列对此反应积极，包括巴勒斯坦和中东国家在内的世界许多国家对此感到强烈不满。

巴勒斯坦各地举行抗议示威活动，抗议美国承认耶路撒冷为以色列首都的决定。示威者与以色列方面发生冲突，目前已有四人丧生，仅9日一天就有200多人受伤。

此外，埃及、约旦、突尼斯、伊拉克等国家也发生了抗议示威活动。

耶路撒冷问题是阻碍巴以和平进程的症结之一。以色列在1967年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久、不可分割的首都”，而巴方则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，很多和以色列有外交关系的国家把使馆设在特拉维夫，而非耶路撒冷。

免费试阅14天