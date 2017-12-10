伊庆祝击败IS 美英：恐怖组织或卷土重来

（早报讯）伊拉克10日举行阅兵式庆祝打击极端组织伊斯兰国的战争取得胜利，但美国和英国政府警告，恐怖组织可能卷土重来，伊拉克的反恐行动仍未结束。

据新华社报道，伊拉克政府10日在戒备森严的首都巴格达市中心“绿区”举行阅兵式，政府军士兵、战车、战斗机、武装直升机等接受了总理兼武装部队总司令阿巴迪的检阅。伊国防部、内政部官员以及阵亡将士亲属在现场观看了阅兵式。

阿巴迪9日宣布，政府军已收复伊国组织在伊控制的所有领土，伊拉克取得打击伊国组织的历史性胜利。伊拉克政府将10日定为胜利日，全国放假一天。

美国国务院发言人诺尔特9日发表声明对这一胜利表示祝贺，同时表示，伊拉克的反恐行动仍未结束，美国将继续为伊安全部队提供训练和装备等帮助，以防伊国组织卷土重来或其他恐怖组织死灰复燃。

英国首相特雷莎·梅9日发表声明向阿巴迪表示祝贺，但同时也警告说伊国组织“仍未被打败”。声明说，恐怖组织“仍对伊拉克构成威胁，包括从叙利亚越境威胁伊拉克”。

2014年，伊国组织控制了伊拉克北部和西部大片领土。经过三年多战斗，政府军收复大部分被占领土。今年11１月17日，政府军成功收复伊国组织在伊拉克境内的最后一处据点拉沃镇。11月23日，政府军又在伊拉克西部沙漠地带发起对伊国组织残余势力的清剿行动。

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