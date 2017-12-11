示威者烧以国旗 德国：不容反犹太主义

（早报讯）德国星期天（10日）发生示威者焚烧以色列国旗，以抗议美国总统特朗普承认耶路撒冷为以色列首都的决定。德国司法部长马斯过后表明，反犹太主义在德国绝对无容身之地。

大约有2500名示威者星期天在柏林示威，有一面以色列国旗在示威活动上被焚毁。德国警方表示，已对11名示威者展开调查，其中一人和焚烧国旗有关。

上周五（8日），美国驻德国大使馆外也有数百人进行“愤怒日”抗议。警方过后在推特上透露，已拘押10人，提出12项指控，其中也包括焚烧以色列国旗。

马斯告诉周一（11日）出版的德国《画报》（Bild）：“任何形式的反犹太主义都是对每一个人的攻击。反犹太主义绝对不容许在（德国）社会再度存在。”

在纳粹大屠杀结束70多年后的今天，反犹太主义在德国仍是非常敏感的议题；德国一直以以色列最亲密盟友自居。

德国外交部长加布里尔（Sigmar Gabriel）也告诉《画报》，对特朗普决定的批评是可以理解的，但人们没有权利或理由焚烧以色列国旗、挑起对犹太人的仇恨，或质疑以色列的生存权。

加布里尔表示，任何人如果这样做，不仅是反以色列，也是反德国宪法，德国不会容许。

免费试阅14天