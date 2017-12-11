表示抗议？马哈迪退还雪州两项勋衔

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪的“返武吉斯论”导致他与雪州苏丹之间的摩擦加剧。面对雪州皇室的批评，甚至要求警方法办，马哈迪如今毅然退回雪州勋衔，抗议意味颇浓。

团结党策略及政策主任莱益胡先接受当今大马电访时，确认马哈迪已退回雪州勋衔。

他说：“真的。他（马哈迪）自己归还（雪州勋衔）。”

不过，他拒绝透露马哈迪归还雪州勋衔的原因。

此外，马哈迪一名助理向当今大马透露，马哈迪夫人西蒂哈斯玛也在同一天归还了她的两项勋衔。

当今大马已联络雪州苏丹机要秘书莫哈末慕尼尔及马哈迪办公室寻求回应。

透视大马今天（11日）上午引述匿名消息报道，马哈迪已把雪州皇室所赐封的两项勋章退回，其中包括雪州 “拿督斯里”（SPMS）勋衔。

匿名消息指出，马哈迪是在上周四（7日）归还两面勋章。至于这么做的原因，另一名消息人士回应：“原因显而易见。”

马哈迪于1978年6月22日受封雪州“拿督斯里”（SPMS）勋衔，而这项勋衔底下的受惠者最多只有40人。

另外，马哈迪在退位前夕的2003年10月，雪州皇室再封赐更高的雪州王室勋章（DK）给他，以肯定他担任首相的功绩。

马哈迪与雪州苏丹沙拉弗丁这次矛盾起源于前者的“返武吉斯”言论。马哈迪于10月14日爱国锄盗集会上，叫首相纳吉返回武吉斯，引发争议。

多个单位已报警，并要求警方以煽动法令调查马哈迪，而拥有武吉斯血统的雪州皇室也于11月2日发文告谴责，并要求警方援引煽动法令调查之。

不过，马哈迪事后否认侮辱武吉斯社群是海盗，并辩称武吉斯人有好有坏，而他只是抨击“武吉斯恶棍”，即纳吉。

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