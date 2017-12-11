马哈迪夫妇退还雪苏丹封赐勋衔

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪夫妇同时退还雪兰莪苏丹沙拉弗丁封赐的四项勋衔，预料这将加剧马哈迪与沙拉弗丁两个月来的摩擦。

根据马来传统，苏丹封赐的勋衔只有苏丹主动撤回，臣民绝不敢主动退还，因为这是对苏丹不敬。昨天是沙拉弗丁72岁生日，马哈迪夫妇选在上周四（7日）退还勋衔，其抗议意味十分明显。

分析员认为，各州苏丹对马来社会仍有强大影响力，因此马哈迪在大选将至之时与雪州苏丹对着干，这样的做法并不明智。一旦巫统以此大做文章，势必重创马哈迪等反对派的选情。

马哈迪的助理苏非告诉《星洲日报》，马哈迪与妻子茜蒂哈斯玛上周四下午一起前往雪州苏丹机要秘书慕尼的办公室退还勋衔，并由该办公室官员收下。至于马哈迪夫妇退还雪州勋衔的原因，苏非表示，这必须由马哈迪自己回答。

马哈迪退还的勋衔包括1978年受封的雪兰莪王室一级勋章（拿督斯里）（SPMS），以及沙拉弗丁2003年9月29日赐封的雪州第一级最高荣誉勋衔（D.K）。至于茜蒂哈斯玛，据了解她退回的是拿督（DPMS）及拿督斯里（SPMS）勋衔。

雪州苏丹机要秘书尼今天表示，由于今天是雪州苏丹生日的公定假日，所以他暂时不回应此事。“我明天（周二）办公时确认这些勋章已被退回后，就会发布回应声明。”

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