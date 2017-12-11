（早报讯）欧洲冠军联赛16强战对阵出炉

欧洲冠军联赛16强战对阵刚刚出炉，两支英超球队托特纳姆（Tottenham）和切尔西（Chelsea）抽中下签，16强战将分别对阵意甲霸主尤文图斯（Juventus）和西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）。16强战另一组引人注目的对决是巴黎圣日耳曼（PSG）对皇家马德里（Real Madrid）。内马尔（Neymar）领衔的大巴黎将向去年和今年完成欧冠两连冠的皇马发起挑战。

欧冠16强战具体对阵如下

尤文图斯（Juventus，意） 对 托特纳姆（Tottenham，英）

巴塞尔（Basel，瑞士） 对 曼市（Man City，英）

波尔图（Porto，葡） 对 利物浦（Liverpool，英）

塞维利亚（Sevilla，西） 对 曼联（Man United，英）

巴黎圣日耳曼（PSG，法） 对 皇家马德里（Real Madrid，西）

顿涅茨克（Donetsk，乌）对 罗马（Roma，意）

切尔西（Chelsea，英） 对 巴塞罗那（Barcelona，西）

拜仁慕尼黑（Bayern Munich，德） 对 贝希克塔什（Besiktas，土）

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