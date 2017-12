(早报讯)美国纽约曼哈顿的港务局巴士总站(Port Authority Bus Terminal)在早上繁忙时段发生爆炸。

据当地媒体报道,巴士总站地下道一个钢管炸弹被引爆。报道也称,一名“可能携带第二个爆炸装置”的男子被逮捕,但此说法没有得到警方证实。

纽约警方发推文证实,一名嫌犯落网,目前没有人受伤。

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc