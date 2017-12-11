柔佛冒牌奶粉事件：美赞臣澄清

（早报讯）柔佛新山爆发冒牌奶粉事件后，相关奶粉生产商美赞臣（Mead Johnson）今天承认遭仿冒的是该公司的Enfalac A+ Step 1 1.8公斤装婴儿配方奶粉，但强调冒牌货只出现在特定区域，数量也不多。

美赞臣今天发布声明表示，据该公司调查及他们最近在零售店展开的搜查，冒牌奶粉的出现率非常低，但该公司仍将确保消费者安心使用他们的产品。

声明表示，公司正与当局合作调查新山疑似出现冒牌婴儿配方奶粉的报道，当局过去一周的搜查行动是根据美赞臣自行展开的调查及该公司提供的线索而展开。

声明说，当局的搜查行动显示，只有新山士姑来地区少数零售店出现小部分可疑产品。

当局调查发现，唯一涉及的产品是Enfalac A+ Step 1 1.8公斤装（每盒有三个铝箔袋）。发现地点只有依斯干达布蒂里（Iskandar Puteri）、丽宁镇（Taman Mutiara Rini）、胡姬花园（Taman Orkid）及顺和花园（Taman Nusa Bestari）的少数零售店。

美赞臣指出，广泛的市场搜索证实，除了上述地区的特定包装，其他地区并没有发现其他可疑产品。“美赞臣正与当局密切合作，搜查行动截至目前只发现210个假冒包装，但调查仍持续进行以彻底消除冒牌奶粉。当局也积极调查此案，并准备起诉及惩治涉案者。”

美赞臣表示，识别假冒产品最简单的方法是检查铝箔袋。正牌Enfalac A + Step 1的袋子有点浮肿，冒牌货的袋子与粉末紧密贴合且两侧都有明显的摺痕，正品的袋子没有这些摺痕。

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