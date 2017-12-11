马来妇女：宝宝喝假奶粉出红斑狂吐

（早报讯）假奶粉害人不浅。一名年轻马来母亲今午在账号为Seila NAWI的个人面簿贴图文申诉她儿子饮用假奶粉后，身体出现红斑及呕放。

她的儿子的Mikael今年10月份入院留医逾两个星期，目前还不知病因。她说，昨日传出假奶粉新闻后，她才知道真相。她已向奶粉代理商及贸消局投诉，并促请他们采取行动以防再有其它婴孩受害。

她说，儿子开始时一天内呕吐九次，脸部及身体多处出现红斑，接着就发烧了，过后疲惫得连奶也不想喝，她于是即刻把儿子送入邻近医院。“我完全没想到病因是奶粉，医生问时我是否有给儿子固体食物，或是儿子是否曾乱拿东西吃？

“由于儿子呕吐，医生要求他留医作进一步检查。期间儿子不但拒绝吃喝，甚至泻肚子，其粪便奇臭无比，连欲取粪检验的护士也无法忍受。”

她说，儿子当天肚泻共11次，医生作了各种检验，包括敏感测验，惟发现一切正常，粪便检验也同样找不到病因。“住院期间，儿子仍然呕泻，发烧及身体出现红斑。一星期后，他开始拉血粪，医生决定为他注射抗生素”。

“住医期间，儿子仍然饮食相关假奶粉，谁知道问题是出自奶粉，我儿子已经饮用这牌子奶粉几个月了。”

她说，医生过了逾两星期仍无法查悉病因，但在医生悉心治疗下，儿子看似稍为活跃，她因此要求出院。她希望儿子的遭遇能作为其它母亲的借镜，并提醒家长若孩子出现类似病况应刻送院。

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