埃及总统：耶路撒冷法律地位应依据国际法确定

（早报讯）埃及总统塞西与俄罗斯总统普京举行会谈后表示，为避免地区局势恶化，应依据国际法和联合国决议确定耶路撒冷的法律地位。

据俄罗斯卫星网报道，塞西说：“巴勒斯坦问题是双方会谈中最重要的问题之一。我们高度评价俄方为对此问题进行政治调解而付出的努力。”

普京则指出，要想解决巴以冲突，必须达成符合各方利益的长期公正的协议。他说：“俄罗斯完全支持联合国安理会此前就此问题通过的所有决议。我们认为，任何阻挠巴以对话的做法都是有害的。这类做法会破坏稳定，无助于解决局势，只会挑起冲突。”

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