被指与中国有联系的澳洲工党议员辞职

（早报讯）澳大利亚反对党工党参议员邓森（Sam Dastyari）12日宣布辞职。

邓森一直被视为工党的明日之星，但自从澳洲媒体爆出，他曾在2015年试图阻挠工党副党魁与一位中国亲民主派人士会面后，他就一直面对下台压力。

最近，邓森也被指向澳洲政党的重要捐款人、中国商人黄向墨通风报信，告诉他澳洲情报机构可能正在监听他的电话。邓森过后被迫辞去工党副党鞭职务。

12日，邓森在悉尼告诉记者：“经过多番考量，我认为我能为联邦议会里的工党做出的最佳贡献，就是不在2018年回返参议院。”

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