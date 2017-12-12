美指责WTO偏离贸易重点

（早报讯）美国贸易代表周一表示，世界贸易组织(WTO)的重点由贸易谈判转向贸易诉讼，而且对中国等较富裕的发展中国家过于宽松。

路透社报道，特朗普的“美国优先”贸易议程给在布宜诺斯艾利斯召开的WTO第11届部长级会议蒙上阴影，其他主要成员国的代表批评贸易保护主义，倡议加强多边贸易体系，同时也承认WTO存在缺陷。

美国贸易代表莱特希泽担心WTO已经成为以诉讼为中心的组织。他曾表示不希望在会议之外达成重大协定。

“太多情况下，成员国似乎认为他们可以通过诉讼获得在谈判桌上不可能得到的让步，”他说。“我们需要反思这对WTO是否有利，当前的诉讼结构是否合理。”

他抱怨称，太多国家不遵守WTO规定，太多较富裕成员国以发展中国家的身份享受不公平的豁免。“我们有必要厘清我们对WTO内部所谓发展的理解。我们不能继续放任让新规仅适用于一些成员，而其他成员却能以自己冠以的发展中地位而取得豁免。”

他表示，在自称为发展中国家的WTO成员国当中，六个最富裕国家中有五个没有提供证据来支持其这项主张。莱特希泽的发言人后来表示，他所指的是根据国际货币基金组织(IMF)标准，人均国内生产总值(GDP)最高的六个国家。

包括卡塔尔和新加坡在内的这五个国家自称为发展中国家。发展中国家在落实WTO协议方面可获得较长的时间，且有更多促进贸易的机会。

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